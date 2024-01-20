Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Osmaneli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 20:07 Güncelleme: 20.01.2024 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaneli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        H.H.Y'nin (54) kullandığı 35 S 9443 hafif ticari araç, Osmaneli-İznik kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Ters dönen araçta sürücünün yaralandığı kaza yerine ekipler sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan H.H.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bilecik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Öğrenciler, Osmaneli Belediyesinin hayvan hastanesini gezdi
        Öğrenciler, Osmaneli Belediyesinin hayvan hastanesini gezdi
        Bilecik'te yaban domuzu sürüsü sitenin bahçesinde yiyecek aradı
        Bilecik'te yaban domuzu sürüsü sitenin bahçesinde yiyecek aradı
        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin karne sevincini paylaştı
        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin karne sevincini paylaştı
        Bilecikli öğrenciler dönem boyunca güne bahçede spor yaparak başladı
        Bilecikli öğrenciler dönem boyunca güne bahçede spor yaparak başladı
        Osmaneli'nde öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
        Osmaneli'nde öğrenciler yarıyıl tatiline girdi