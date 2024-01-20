Osmaneli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

H.H.Y'nin (54) kullandığı 35 S 9443 hafif ticari araç, Osmaneli-İznik kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ters dönen araçta sürücünün yaralandığı kaza yerine ekipler sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan H.H.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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