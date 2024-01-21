İsrail Başbakanı Netanyahu karşıtları Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenledi

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İSRAİLLİ ESİRLER İÇİN BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ Öte yandan Tel Aviv’deki Müze Meydanı'nda toplanan İsrailli esir yakınları ve onlara destek veren binlerce kişi ayrı bir gösteri daha düzenledi.

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İsrailli esirlerin bir an önce kurtarılmasını talep eden göstericiler ellerinde İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıdı. Buradaki göstericiler de yakınlardaki bir yolu oturarak ve çevredeki demir bariyerleri yerleştirerek trafiğe kapatmak istedi.