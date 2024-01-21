Avrupa'da yüz binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara döküldü
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sürerken dünyada Filistin'e destek gösterileri de devam ediyor. İspanya'da yüz binlerce kişi "Filistin'deki soykırımın sona ermesi" için sokağa çıkarken, Paris'te toplanan göstericiler Brüksel'e kadar devam edecek Filistin'e destek yürüyüşünü başlattılar
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İspanya'da meydanlara dökülen çok sayıda kişi, "Filistin'deki soykırımın" durdurulmasını istedi.
İspanya'da 100'den fazla sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan "Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla 90'dan fazla il ve ilçede düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.
İspanya'nın Granada kentinde de bir araya gelen binlerce kişi, uluslararası topluma "Filistin'deki soykırımın" durdurulması çağrısında bulundu.
PARİS'TEN BRÜKSEL'E YÜRÜYÜŞ
Fransa'nın başkenti Paris'te başlatılan Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, 1 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyinin düzenleneceği Belçika'nın başkenti Brüksel’e kadar yürüyerek burada yetkililere seslerini duyurmayı hedefliyor.
Paris'te bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan göstericiler, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.
Dün yerel saatle 13.00'da başlatılan Filistin'e destek yürüyüşünün, 1 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyinin yapılacağı Brüksel'e kadar sürdürülmesi planlanıyor. Yürüyüşe katılanlar ilk etapta bugün Paris'in banliyösü Aubervilliers kentine kadar yürüyecek.
Yürüyüş süresince, Brüksel'e kadar farklı kentlerde molalar verilecek. Her mola noktasında yürüyüşü yeni bir grup devralacak, isteyenler Brüksel'e kadar yürüyebilecek.
İSVEÇ'TE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrailin Gazze'ye saldırılarını protesto etti ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
AVUSTURYA'DA "HEMEN ATEŞKES" ÇAĞRISI
Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının son bulması için Filistin’e destek için yürüyüş düzenlendi.
Viyana'daki İnsan Hakları Meydanı’nda toplanan göstericiler, "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır" ve "Terörist İsrail" yazılı pankartlar açtı. Göstericiler, şehrin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatarak Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ve İsrail'i destekleyen Batılı ülkeler aleyhine sloganlar attı.
BERLİN'DE FİLİSTİN İLE DAYANIŞMA GÖSTERİSİ
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 1500 kişi, Filistin ile dayanışma için gösteri yaptı.