Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında takla atan araçta sıkışan 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında takla atan araçta sıkışan 1 kişi yaralandı.

        Bilecik şehir merkezinden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine seyir halinde olan Şafak Ü. idaresindeki 11 AT 774 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce refüje ardından aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

        Sonrasında 4 aracın daha karıştığı zincirleme kazada, takla atan araçta sıkışan sürücü yaralandı.

        İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cep telefonu kamerasına da yansıyan kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

        Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Afganistan'da yolcu uçağı düştü
        Afganistan'da yolcu uçağı düştü
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Osmaneli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Osmaneli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Öğrenciler, Osmaneli Belediyesinin hayvan hastanesini gezdi
        Öğrenciler, Osmaneli Belediyesinin hayvan hastanesini gezdi
        Bilecik'te yaban domuzu sürüsü sitenin bahçesinde yiyecek aradı
        Bilecik'te yaban domuzu sürüsü sitenin bahçesinde yiyecek aradı
        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin karne sevincini paylaştı
        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin karne sevincini paylaştı
        Bilecikli öğrenciler dönem boyunca güne bahçede spor yaparak başladı
        Bilecikli öğrenciler dönem boyunca güne bahçede spor yaparak başladı