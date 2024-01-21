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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Süper Lig'de dev randevu: Trabzonspor - Galatasaray - Trabzonspor Haberleri

        Süper Lig'de dev randevu: Trabzonspor - Galatasaray

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki dev maçta Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor... Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girdi. Hanesine 37 puan yazdıran bordo-mavili takım ise haftaya 3. sırada başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 08:10 Güncelleme: 21.01.2024 - 08:10
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        1

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki dev maçta Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor... Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

        2

        Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 51 puan topladı. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girdi. Trabzonspor ise oynadığı maçların 11'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 5'ini yitirdi. Hanesine 37 puan yazdıran bordo-mavili takım, haftaya 3. sırada başladı.

        3

        ICARDI KADRODA

        Galatasaray'da takımla çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Trabzonspor maçının kamp kadrosunda yer aldı. Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide aldığı darbe sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli futbolcunun bir süre oynatılmaması kararlaştırılmıştı. Mauro Icardi, Süper Lig'deki son 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçta sarı-kırmızılı takımdan ayrı kaldı.

        4

        SANCHEZ DE KADRODA YER ALIYOR

        Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak. Tedavisi tamamlanan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta bir süre forma giydi. Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek.

        5

        3 EKSİK

        Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almıyor. Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        6

        DEPLASMANDAKİ SON 2 MAÇINDA BERABERE KALDI

        Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, konuk olarak çıktığı son iki müsabakada Fenerbahçe ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile de 1-1 berabere kaldı.

        7

        TRABZONSPOR CEPHESİ

        Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısındaki 4. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken tek yenilgisini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takımı da mağlup etmesi halinde bu sezon üç büyük rakibi karşısında da galibiyet alma başarısı göstermiş olacak.

        8

        Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ikinci büyük maçını oynayacak. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

        9

        EKSİK OYUNCULAR

        Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise önceki gün kadro dışı bırakılmıştı.

        10

        MUHTEMEL 11'LER

        TRABZONSPOR:

        Uğurcan

        11

        Mehmet

        12

        Baniya

        13

        Benkovic

        14

        Eren

        15

        Berat

        16

        Mendy

        17

        Visca

        18

        Fountas

        19

        Bardhi

        20

        Enis

        21

        GALATASARAY

        Muslera

        22

        Boey

        23

        Nelsson

        24

        Abdülkerim

        25

        Barış Alper

        26

        Torreira

        27

        Kerem Demirbay

        28

        Mertens

        29

        Zaha

        30

        Kerem Aktürkoğlu

        31

        Icardi

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