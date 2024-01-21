Süper Lig'de dev randevu: Trabzonspor - Galatasaray

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TRABZONSPOR CEPHESİ

Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısındaki 4. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken tek yenilgisini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takımı da mağlup etmesi halinde bu sezon üç büyük rakibi karşısında da galibiyet alma başarısı göstermiş olacak.