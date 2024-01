Balıkesir'de 3 gün 3 gece sürmesi planlanan düğünün 2'nci günü kavga edip, Konya'ya dönen ardından zorla alıkonulduğunu söyleyerek eşi O.K. (17) ile ailesinden şikayetçi olan çocuk gelin D.K. (17), Kütahya'da oturan çocuk damadın yanına döndü.

DHA'nın haberine göre İki aile arasında şikayet sonrası açılan soruşturma sürerken, D.K., "Her şey eskide kaldı. Kocamı çok seviyorum. Kocam ile çok mutluyum" dedi.

Damadın ailesi ile Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden D.K., burada ifadesini değiştirerek, O.K.'nin ailesi tarafından silah zoruyla alıkonulduğunu ve darp edildiğini söyleyip, eşi ile eşinin ailesinden şikayetçi oldu. D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesi ile Konya'ya geri döndü. Kendilerinin de karşı taraftan 'yağma' iddiasıyla şikayetçi olduklarını söyleyen damat O.K., düğün gününe kadar her şeyin normal olduğunu, kız tarafının niyetini düğünün 2'nci günü anladıklarını belirterek, "Kızın babası, bizden 500 bin lira başlık parası istedi. Karşı tarafın ailesine, o parayı veremeyeceğimizi söyledik ve kız bana 'Beni kaçır, sen erkek değil misin?' dedi. Bunların amacı; başlık parasını çoğaltmakmış. Kızın babası, bizim bu parayı veremeyeceğimizi anlayınca babamı aradı ve 'Ben mi senin oğlunu istemeye geleyim yoksa sen mi benim kızımı istemeye geleceksin?' dedi. Başlık parası 250 bin lira olunca aileler anlaştı. Düğünün ilk günü her şey çok güzeldi ama 2'nci günü, bize Konya'ya döneceklerini ve babaannesinin öldüğünü söyleyince kuşkulandım. Düğün anında kızın annesi, kızının yanından hiç ayrılmadı ve onun aklını karıştırdı. Düğünün 2'nci günü kızı alıp, ziynet eşyalarıyla döndüler" dedi.

"BU KIZ SATILIKTIR" YAZDI

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine Susurluk Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatılırken, Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan çocuk gelin D.K.'nin babası Y.K.'nin, henüz 13 yaşındayken kızını sosyal medya üzerinden fotoğrafını yayınlayıp, 'Bu kız satılıktır' diye yazıp, 1 sene önce de yine sosyal medya hesabından kızına 250 bin lira fiyat verdiği canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı. Savcılık soruşturmasında, Y.D.'nin 27 Temmuz 2022'de de sosyal medya hesabından açtığı, canlı yayında kızı için fiyat verdiği görüntülere ulaşıldı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Görüntülerde, ailesi ile pikniğe giden Y.D.'nin, açtığı canlı yayında, mangal yapan kızı D.K.'yi göstererek, "Aha benim kızım, 250 kayme kızım. Mangalı iyi yapar, 250 kayme" dediği görüldü. Mangal başındaki D.K.'nin de babasının sözleri üzerine cep telefonu kamerasına baktığı anlar, görüntülere yansıdı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü, yaşı küçük D.K.'yi koruma altına aldı. D.K. daha sonra kaldığı yurttan kaçarak ailesinin yanına geri döndü.

"HER ŞEY BİR ANLIK SİNİRDİ"

Bu arada Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan D.K. aynı ilçede yaşayan O.K.'nin evine gitti. 'Geri geldim´ diyen çocuk gelini, O.K. ile ailesi de kabul edince birlikte yaşamaya başladılar. Çok mutlu olduklarını söyleyen D.K. "Her şey eskide kaldı. Her şey bir anlık sinirdi ve şimdi geleceğimize bakıyoruz. Kocamı çok seviyorum. Kocam ile çok mutluyum" dedi. Eşinin yanından ayrılmayan O.K. ise "Ben de karımı çok seviyorum. Mutluyuz, huzurluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz" diye konuştu.

AVUKAT KONUŞTU

O.K'nin avukatı Hakan Gündoğdu da "Gelişen bu yeni durumda şunu göstermektedir ki düğünde yaşanılan olaylarda müvekkil ve yakınlarının hiçbir suç teşkil eden eylemi bulunmamaktadır. D.K.'nin geri dönmesi ile bu durum açıklığa kavuşmuştur. En baştan beri savunduğumuz üzere zorla alıkonulma gibi bir durum asla söz konusu olmamıştır. Bu süreçte yaşanılan bu olayların tamamına bakıldığında, soruşturmanın müvekkil lehine takipsizlik ile sonuçlanacağı ve ayrıca müvekkil ve ailesinin şikayetçi sıfatıyla yapmış olduğu suç duyurusu sonucunda kamu davası açılacağı inancını taşımaktayız" dedi.