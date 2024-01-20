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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı

        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı

        Mardin'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle çıkan kavgada tarafların birbirlerini kovaladığı araçlar, kaza yaptı. Taraflar kazanın ardından kavgaya tutuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 22:38 Güncelleme: 20.01.2024 - 22:46
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        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
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        DHA'nın haberine göre, kırsal Kuyulu Mahallesi'nde 18 Ocak'ta, 2 aile arasında, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki adayın belirlenmesi konusunda tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. ile Ahmet Ç., Abdulilah Ç. ve Behiye Ç., yaralandı.

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        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        BİRBİRLERİNİ KOVALARKEN KAZA YAPTILAR

        Olayın ardından akşam saatlerinde kırsal Kuyulu Mahallesi´nde araçlarıyla karşılaşan aileler, birbirlerini kovalamaya başladı. Bir süre sonra 34 DLY 554 plakalı otomobil ile 47 AU 040 plakalı hafif ticari araç, kırsal Yaylı Mahallesi´nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Olay yerine gelen ailelerin yakınları, kaza yerinde tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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        Olayın ardından jandarma ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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