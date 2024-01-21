Adana'da park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
Orhangazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda Selçuk Şimşekli idaresindeki otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Şimşekli'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı Yemliha Nergis Yolcu'yu hastaneye kaldırdı. Yolcu, kurtarılamadı.
YOL ÇALIŞMALARIN ARDINDAN AÇILDI
Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.