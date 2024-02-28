MHP'li Yıldırım, Bilecik'te partisinin seçmen iletişim merkezi açılışında konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Cumhur İttifakı bu ülkenin sigortasıdır. Cumhur İttifakı bu ülkenin geleceğidir. Cumhur İttifakı nizamı alem hedefi olan Türk dünyasının ve İslam aleminin umududur." dedi.

Yıldırım, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde partisinin Seçmen İletişim Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta yerel seçime girecekleri bazı büyükşehir belediyelerinin bulunduğunu, bazı yerlerde ise ittifak olmadığını söyledi.

Pazaryeri'nde "kardeşler arasında bir yarışın" söz konusu olacağını, MHP'nin belediye başkanlığı için Gökhan Değirmen'le seçime gireceğini belirten Yıldırım, "Geçen seferki ittifak yani bu zillet ittifakı dağıldı, kimse kalmadı. Herkes birbiriyle ilgili menfi kanaatlerde bulunuyor, birbirlerini suçluyor, birbirleriyle ilgili olmadık şeyler iddia ediyorlar." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe girişimini hatırlattı.

Bu süreçte AK Parti ile Cumhur İttifakı çatısı altında yollarına devam ettiklerini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı bu ülkenin sigortasıdır. Cumhur İttifakı bu ülkenin geleceğidir. Cumhur İttifakı nizamı alem hedefi olan Türk dünyasının ve İslam aleminin umududur. Tabii Cumhur İttifakı diğer ittifaklar gibi bir masanın etrafında bugün efendim onu yiyelim, ertesi gün işte Karadeniz'de kalkan balığı tutuldu etrafında bir yemek yiyelim de görüşelim diye kurulan bir ittifak değil. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu. Ankara'da Kızılay'da Genelkurmay'ın önünde, İstanbul'da köprünün ayaklarında, yıllar yılı bizim insanımızın parasıyla, bizim insanımızın imkanlarıyla yine bizim insanlarımızı yetiştirerek bir gecede bu ülkeyi ele geçirmeye çalışanlara karşı kuruldu bu ittifak. İttifak kurulurken de liderler bir araya gelip kurmadı. Siz bir araya geldiniz, kurdunuz. O gece ittifakı kuran millettir."

Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı olarak Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde pazarlık yapmadıklarını anımsattı.

O dönem Millet İttifakı'nda yaşananlara değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Zillet ittifakında hep pazarlık oldu. Biz Türkiye üzerine pazarlık yapmayız. Bu seçimde de bu seçim bölgesinde bir ittifak yok. Demokratik bir yarış olacak. Herkes hangi partiyi tutarsa veya hangi adaya severse sempatiyle yaklaşırsa veya hangi adayın bu ilçeye faydalı olacağını düşünürse elbette ki tercihini kullanacak. Bilecik'in Milliyetçi Hareket Partisinde milletvekili yok ama Yaşar Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisinin Bilecik milletvekili. Biz Bilecik'i milletvekilsiz bırakmadık. Sahipsiz kalmadılar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi hep yanlarında oldu. Devlet Bahçeli hep yanlarında oldu. Bir de bizim bir zafiyetimiz vardır: Buralar, atamız ilk devleti burada kurdu, onun için Bilecik bizim için diğer yerlerden bir kat daha önemlidir."

MHP'li başkanların yönettiği belediyelerin, belediyeciliği kendi imkanlarıyla ürettiğini anlatan Yıldırım, "Milliyetçi Hareket Partisi belediyeleri Türkiye'nin en başarılı belediyeleridir. Üreten belediyeleridir. Hem kendileri üretip hem diğer belediyelerle yardımlaşma olur hem de gerektiği şekilde gerekli yardımı en iyi şekilde alır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Programa, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, belediye başkanları ve adayları, partinin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

Açılışın ardından esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, Kınık köyünde çömlek ustası Salim Yaşar'a atölyesinde ziyarette bulundu.