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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde cübbe giyme töreni düzenlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), profesör, doçent doktor ve doktor öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 18:57 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:57
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde cübbe giyme töreni düzenlendi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), profesör, doçent doktor ve doktor öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni yapıldı.

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, üniversitede 604 olan akademik personel sayısını 4 yıl içerisinde 768'e çıkardıklarını belirterek, "Üniversitemiz günden güne büyüyen genç ve dinamik kadrosuyla akademi camiasının önde gelen markalarından biri olmayı başarmıştır. Akademik personel sayımızdaki bu artışla birlikte Web Of Science, Scopus, Times Higher Education gibi uluslararası derecelendirme ölçeklerinde sürekli ve gerçek bir yükseliş ivmesi kazandık. Bu yükseliş, üniversitemizin diğer pek çok alanda olduğu gibi makale ve atıf düzeyindeki marka değerine de olumlu katkılar sağlamıştır." diye konuştu.

        "Marifet iltifata tabidir ve üniversitemizin son dönemde elde ettiği başarılar önümüzdeki dönem için de hızlı bir yükselişin habercisi niteliğindedir." ifadesini kullanan Beydemir, şunları söyledi:

        "Kampüsümüzün bir yaşam merkezi olması adına hazırladığımız projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Üniversitelerin asli görevlerinden biri de hiç şüphesiz içinde bulundukları toplumun ekonomik, sosyal, kültürel yaşamına etki etmek ve hatta yön vermektir. İnanıyorum ki üniversitemiz her geçen gün nitelikli ve liyakatli bu yükselişini sürdürecek ve çok da uzak olmayan bir gelecekte uluslararası standartlara sahip, ülkemizin öncü üniversitelerinden olma gayretinde muvaffak olacaktır."

        Rektör Beydemir, "Bizler üniversite olarak Türkiye Yüzyılına inandık. Bunun sadece bir kavram değil bir ruh olduğunu gördük ve bu aşkla çalışıyoruz." dedi.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl de planlaması yapılmış, gelişim alanları düşünülmüş ve dünya üniversitelerle yarışabilecek bir vizyonla üniversitenin varlığını gördüğünde büyük gurur duyduğunu belirterek, "Üniversitenin niteliğini kente kazandırmamız gerekiyor. Nüfusu sadece sayısal değil nitelikli artırmamız lazım. Bizim bu şehrin en önemli özelliği küçük olması, bu özelliği bozmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Program, 23 profesör, 31 doçent ve 46 doktor öğretim üyesi olan akademik personele cübbelerinin giydirilmesinin ardından arkeolojik ve diğer çalışmaların yar aldığı sunum ve müzik dinletisiyle sona erdi.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, daire müdürleri ve akademik personelin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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