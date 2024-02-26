Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Belediye Başkan Adayı Yaman Belekoma Tayfa'yla buluştu

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Bilecikspor Kulübünün taraftar grubu Belekoma Tayfa'nın üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Belediye Başkan Adayı Yaman Belekoma Tayfa'yla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Bilecikspor Kulübünün taraftar grubu Belekoma Tayfa'nın üyeleriyle bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayırköy belde Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Yaman, kentteki bir kafeteryada düzenlenen etkinlikte grubun kurucularından Samet Avcı ve grup lideri Mert Pekcan tarafından karşılandı.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Yaman, göreve geldiği takdirde Belekoma Tayfa ile Bilecikspor Kulübüne otobüs ve tesis tahsis edeceğini belirtti.

        Projelerinin hazır olduğunu ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

        "İnşallah futbolcu kardeşlerimiz, maçlardan önce ve sonra hem zamanlarını ve istirahatlerini hem de buluşmalarını o tesiste gerçekleştirecekler. Bunu da en kısa sürede yapacağımıza söz veriyoruz. İnşallah hep birlikte Bilecikspor Kulübümüzü TFF 3. Lig’e taşıyarak anılarını hep beraber yaşayacağız. Belekoma Tayfa’nın birlikte oturacağı, birlikte hareket edeceği 3+1 bir dernek planımız da var."

        Etkinlikte Yaman'a, belediye meclisi üyesi adayları eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?

        Benzer Haberler

        Bilecik'te hırsızlık zanlısı bir kişi gözaltına alındı
        Bilecik'te hırsızlık zanlısı bir kişi gözaltına alındı
        Uzmanından "yanlış antibiyotik kullanımı" uyarısı
        Uzmanından "yanlış antibiyotik kullanımı" uyarısı
        Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kollarından çocuk etkinliği
        Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kollarından çocuk etkinliği
        Bilecikli "Yaşayan İnsan Hazinesi" okullarda çocuklara çömlek sanatını öğre...
        Bilecikli "Yaşayan İnsan Hazinesi" okullarda çocuklara çömlek sanatını öğre...
        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Filistin'e destek etkinliğine katıldı
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Filistin'e destek etkinliğine katıldı