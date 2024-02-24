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        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 24.02.2024 - 14:58
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        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Fahrettin E. yönetimindeki 11 GH 177 plakalı otomobil, Bilecik-Yenişehir kara yolunun İlyasbey köyü mevkisi yakınında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekiplerince kurtarıldı.

        Olay yerindeki müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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