Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Fahrettin E. yönetimindeki 11 GH 177 plakalı otomobil, Bilecik-Yenişehir kara yolunun İlyasbey köyü mevkisi yakınında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekiplerince kurtarıldı.
Olay yerindeki müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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