Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kollarından çocuk etkinliği

        Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kollarınca "Kendi kar küreni yapmaya var mısın?" çocuk etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 12:49 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kollarından çocuk etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kollarınca "Kendi kar küreni yapmaya var mısın?" çocuk etkinliği düzenlendi.

        Proje sorumlusu Hacer Can, çocukların hayallerini minik ellerle buluşturduklarını söyledi.

        Çocukların diledikleri malzemelerle kendi kar kürelerini oluşturduklarını ifade eden Can, "Etkinliklerimizi planlarken çok yönlü düşünüyoruz. Bu etkinliğimizde çocuklarımızın hayal gücünü kullanmasını, arkadaşlık kurmasını, hayvanlara destek olmasını ve bu arada sosyalleşmesini hedefledik. Bizim için insanlar gibi hayvanlarda değerlidir. Bunun için sessiz canlar grubumuz sahipsiz kalmış hayvanlara yuva bulma, mama desteği, tedavi desteği sağlamak gibi görevler üstlenmişlerdir. Bu etkinliğimizin geliri de tamamen sokak hayvanlarına kullanılacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        "Alamet biriktirmek"
        "Alamet biriktirmek"

        Benzer Haberler

        Bilecikli "Yaşayan İnsan Hazinesi" okullarda çocuklara çömlek sanatını öğre...
        Bilecikli "Yaşayan İnsan Hazinesi" okullarda çocuklara çömlek sanatını öğre...
        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Filistin'e destek etkinliğine katıldı
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Filistin'e destek etkinliğine katıldı
        Bilecik'teki üniversite laboratuvarında insan sağlığı için mikroplastik ana...
        Bilecik'teki üniversite laboratuvarında insan sağlığı için mikroplastik ana...
        Bilecik'te inşaattaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
        Bilecik'te inşaattaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
        Bilecik'te asayiş uygulamalarında 15 firari hükümlü ve 22 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te asayiş uygulamalarında 15 firari hükümlü ve 22 şüpheli yakalandı