Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kollarından çocuk etkinliği
Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kollarınca "Kendi kar küreni yapmaya var mısın?" çocuk etkinliği düzenlendi.
Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kollarınca "Kendi kar küreni yapmaya var mısın?" çocuk etkinliği düzenlendi.
Proje sorumlusu Hacer Can, çocukların hayallerini minik ellerle buluşturduklarını söyledi.
Çocukların diledikleri malzemelerle kendi kar kürelerini oluşturduklarını ifade eden Can, "Etkinliklerimizi planlarken çok yönlü düşünüyoruz. Bu etkinliğimizde çocuklarımızın hayal gücünü kullanmasını, arkadaşlık kurmasını, hayvanlara destek olmasını ve bu arada sosyalleşmesini hedefledik. Bizim için insanlar gibi hayvanlarda değerlidir. Bunun için sessiz canlar grubumuz sahipsiz kalmış hayvanlara yuva bulma, mama desteği, tedavi desteği sağlamak gibi görevler üstlenmişlerdir. Bu etkinliğimizin geliri de tamamen sokak hayvanlarına kullanılacaktır." dedi.
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