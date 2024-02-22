Bilecik'te asayiş uygulamalarında 15 firari hükümlü ve 22 şüpheli yakalandı

Bilecik'te, polis ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda 15 firari hükümlü, 22 şüpheli ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması kapsamında 9 bin 348 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaparak, 121 okul, 82 park bahçe ile 54 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada 0,84 gram sentetik uyuşturucu, 0,34 gram esrar, 214 fişek, 4 senet ile birer tabanca ve tüfek ele geçirildi. 15 firari hükümlü, 22 şüpheli ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari hükümlüler ise cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, 5 bin 359 araç kontrol edildi, 14 ehliyetsiz, 2 alkollü ve 499 hız limitine uymayan sürücü yakalandı.

1066 sürücüye toplam 2 milyon 38 bin 126 lira idari para cezası verilen uygulamalarda, 88 araç trafikten menedildi.