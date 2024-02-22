Bilecik'te asayiş uygulamalarında 15 firari hükümlü ve 22 şüpheli yakalandı
Bilecik'te, polis ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda 15 firari hükümlü, 22 şüpheli ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Bilecik'te, polis ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda 15 firari hükümlü, 22 şüpheli ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması kapsamında 9 bin 348 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaparak, 121 okul, 82 park bahçe ile 54 metruk bina kontrol edildi.
Uygulamada 0,84 gram sentetik uyuşturucu, 0,34 gram esrar, 214 fişek, 4 senet ile birer tabanca ve tüfek ele geçirildi. 15 firari hükümlü, 22 şüpheli ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari hükümlüler ise cezaevine teslim edildi.
Ayrıca, 5 bin 359 araç kontrol edildi, 14 ehliyetsiz, 2 alkollü ve 499 hız limitine uymayan sürücü yakalandı.
1066 sürücüye toplam 2 milyon 38 bin 126 lira idari para cezası verilen uygulamalarda, 88 araç trafikten menedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.