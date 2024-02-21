Bilecik'te park halindeki tır yandı

Yangını fark eden kooperatif görevlisi yangına ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaptı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu park halindeki tırlara sıçramadan söndürüldü. Yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Bozüyük Taşıyıcılar Kooperatifi'nde park alanında Faik Kalkan'a ait 11 UB 340 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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