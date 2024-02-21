Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te park halindeki tır yandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halinde bulunan tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te park halindeki tır yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halinde bulunan tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Bozüyük Taşıyıcılar Kooperatifi'nde park alanında Faik Kalkan'a ait 11 UB 340 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden kooperatif görevlisi yangına ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaptı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu park halindeki tırlara sıçramadan söndürüldü. Yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Avrupa Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanmıyor
        Avrupa Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanmıyor
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Ölümle biten oyun!
        Ölümle biten oyun!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?

        Benzer Haberler

        Bilecik'te tam doluluğa ulaşan baraj ve göletlerde vanalar açılıyor
        Bilecik'te tam doluluğa ulaşan baraj ve göletlerde vanalar açılıyor
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'ın seçim çalışmaları sürüyor
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'ın seçim çalışmaları sürüyor
        Bilecik Valisi Aygöl'den ilkokul ve ortaokula ziyaret
        Bilecik Valisi Aygöl'den ilkokul ve ortaokula ziyaret
        Bilecik'te 5 gün önce trafik kazasında yaralanan genç, öldü
        Bilecik'te 5 gün önce trafik kazasında yaralanan genç, öldü
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bilecik'te konuştu:
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bilecik'te konuştu:
        Bilecik'te yamaçta mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan kurtarıldı
        Bilecik'te yamaçta mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan kurtarıldı