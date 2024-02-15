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        Bilecik'te yamaçta mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan kurtarıldı

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:16 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:17
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        Bilecik'te yamaçta mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan kurtarıldı
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        Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri, "2 küçükbaş hayvanın kayalıklarda mahsur kaldığı" ihbarı üzerine harekete geçti.

        Halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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