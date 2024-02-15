Bilecik'te yamaçta mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.