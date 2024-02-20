Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'ın seçim çalışmaları sürüyor
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, seçim çalışmaları kapsamında günde ortalama 10 eve konuk oluyor.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, seçim çalışmaları kapsamında günde ortalama 10 eve konuk oluyor.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Bayırköy belde Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Yaman'ın, kentteki 13 mahallede seçim çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaman, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bilecik'i AK Belediyecilik ile yeniden buluşturacaklarını ifade ederek, bu süreçte yanında olanlara teşekkür etti.
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