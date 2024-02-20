Beşiktaş'ta Necip Uysal, Santos'un da değişilmezi oldu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenerken Necip Uysal da yine stoperdeydi. Yeni transfer Joe Worrall ile Kayseri'de tandemi oluşturan siyah-beyazlıların emektarı, bu kez Omar Colley ile birlikte defansın göbeğindeydi.

GÖZ DOLDURDU Oldukça başarılı bir oyun ortaya koyan Necip Uysal, %97 pas isabeti sağlarken 5 ikili mücadeleden 4'ünü kazandı. 6 top uzaklaştıran Necip, 2 pas arası ve 1 de top kapmayla oynadı. Yeni transfer Joe Worrall'ın neden yedek olduğu maç sonunda sorulurken Fernando Santos'tan Necip'i onore eden cümleler geldi.

SANTOS: FANTASTİK Santos, Necip tercihi ile ilgili "Necip Uysal harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip'in suçu. Çünkü Necip takımın en iyilerinden biri. Necip, fantastik" ifadelerini kullandı. REKLAM

16. HOCASI SANTOS OLDU Beşiktaş altyapısından yetişen ve kesintisiz şekilde siyah-beyazlı formayı terleten Necip Uysal, bu süreçte 18 farklı dönemde 16 farklı hocayla çalıştı. İlk hocası Ertuğrul Sağlam olan 33 yaşındaki futbolcu, her teknik adamın şans verdiği isim olurken asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen 6 farklı mevkide görev aldı. İşte Necip'in oynadığı mevkiler ve çalıştığı hocalar:

OYNADIĞI MEVKİLER ÖN LİBERO: 189 MAÇ, 4 GOL, 4 ASİST STOPER: 104 MAÇ, 1 GOL, 4 ASİST SAĞ BEK: 52 maç, 6 ASİST MERKEZ ORTA SAHA: 31 MAÇ, 2 ASİST SAĞ KANAT: 8 MAÇ, 1 ASİST SOL BEK: 3 MAÇ TOPLAM: 446 MAÇ, 6 GOL, 18 ASİST