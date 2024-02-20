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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Necip Uysal, Santos'un da değişilmezi oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Necip Uysal, Santos'un da değişilmezi oldu!

        Beşiktaş'ın emektarı Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla 16. hocası Fernando Santos'un da gözüne girmeyi başardı. Portekizli teknik adam, yeni transfer Joe Worrall'ı Konyaspor karşısında yedek soyundururken Necip için "Fantastik" ifadesini kullandı. Beşiktaş'ta Necip Uysal'ı, oynadığı mevkileri ve çalıştığı hocaları derledik...

        Giriş: 20.02.2024 - 11:50 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:55
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        Santos da "Necip" dedi!
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenerken Necip Uysal da yine stoperdeydi. Yeni transfer Joe Worrall ile Kayseri'de tandemi oluşturan siyah-beyazlıların emektarı, bu kez Omar Colley ile birlikte defansın göbeğindeydi.

        GÖZ DOLDURDU

        Oldukça başarılı bir oyun ortaya koyan Necip Uysal, %97 pas isabeti sağlarken 5 ikili mücadeleden 4'ünü kazandı. 6 top uzaklaştıran Necip, 2 pas arası ve 1 de top kapmayla oynadı. Yeni transfer Joe Worrall'ın neden yedek olduğu maç sonunda sorulurken Fernando Santos'tan Necip'i onore eden cümleler geldi.

        SANTOS: FANTASTİK

        Santos, Necip tercihi ile ilgili "Necip Uysal harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip'in suçu. Çünkü Necip takımın en iyilerinden biri. Necip, fantastik" ifadelerini kullandı.

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        16. HOCASI SANTOS OLDU

        Beşiktaş altyapısından yetişen ve kesintisiz şekilde siyah-beyazlı formayı terleten Necip Uysal, bu süreçte 18 farklı dönemde 16 farklı hocayla çalıştı. İlk hocası Ertuğrul Sağlam olan 33 yaşındaki futbolcu, her teknik adamın şans verdiği isim olurken asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen 6 farklı mevkide görev aldı. İşte Necip'in oynadığı mevkiler ve çalıştığı hocalar:

        OYNADIĞI MEVKİLER

        ÖN LİBERO: 189 MAÇ, 4 GOL, 4 ASİST

        STOPER: 104 MAÇ, 1 GOL, 4 ASİST

        SAĞ BEK: 52 maç, 6 ASİST

        MERKEZ ORTA SAHA: 31 MAÇ, 2 ASİST

        SAĞ KANAT: 8 MAÇ, 1 ASİST

        SOL BEK: 3 MAÇ

        TOPLAM: 446 MAÇ, 6 GOL, 18 ASİST

        ÇALIŞTIĞI TEKNİK DİREKTÖRLER: 18 FARKLI DÖNEM, 16 FARKLI HOCA

        ERTUĞRUL SAĞLAM / 6 TEMMUZ 2007 - 14 EKİM 2008

        MUSTAFA DENİZLİ / 9 EKİM 2008 - 4 HAZİRAN 2010

        BERND SCHUSTER / 10 HAZİRAN 2010-15 MART 2011

        TAYFUR HAVUTÇU / 17 MART 2011-30 HAZİRAN 2011*

        CARLOS CARVALHAL / 2 AĞUSTOS 2011-2 NİSAN 2012

        TAYFUR HAVUTÇU / 4 NİSAN 2012-30 HAZİRAN 2012*

        SAMET AYBABA / 16 HAZİRAN 2012-27 MAYIS 2013

        SLAVEN BILIC / 28 HAZİRAN 2013-30 MAYIS 2015

        ŞENOL GÜNEŞ / 12 HAZİRAN 2015-31 MAYIS 2019*

        ABDULLAH AVCI / 3 TEMMUZ 2019-29 OCAK 2020

        SERGEN YALÇIN / 29 OCAK 2020-9 ARALIK 2021

        ÖNDER KARAVELİ / 9 ARALIK 2021-25 MART 2022

        VALERIEN ISMAEL / 25 MART 2022-26 EKİM 2022

        ŞENOL GÜNEŞ / 28 EKİM 2022-6 EKİM 2023*

        BURAK YILMAZ / 10 EKİM 2023-10 KASIM 2023

        RIZA ÇALIMBAY / 10 KASIM 2023-21 ARALIK 2023

        SERDAR TOPRAKTEPE / 21 ARALIK 2023 - 10 OCAK 2024

        FERNANDO SANTOS / 7 OCAK 2024 -

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