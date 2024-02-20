Beşiktaş'ta Necip Uysal, Santos'un da değişilmezi oldu!
Beşiktaş'ın emektarı Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla 16. hocası Fernando Santos'un da gözüne girmeyi başardı. Portekizli teknik adam, yeni transfer Joe Worrall'ı Konyaspor karşısında yedek soyundururken Necip için "Fantastik" ifadesini kullandı. Beşiktaş'ta Necip Uysal'ı, oynadığı mevkileri ve çalıştığı hocaları derledik...
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenerken Necip Uysal da yine stoperdeydi. Yeni transfer Joe Worrall ile Kayseri'de tandemi oluşturan siyah-beyazlıların emektarı, bu kez Omar Colley ile birlikte defansın göbeğindeydi.
GÖZ DOLDURDU
Oldukça başarılı bir oyun ortaya koyan Necip Uysal, %97 pas isabeti sağlarken 5 ikili mücadeleden 4'ünü kazandı. 6 top uzaklaştıran Necip, 2 pas arası ve 1 de top kapmayla oynadı. Yeni transfer Joe Worrall'ın neden yedek olduğu maç sonunda sorulurken Fernando Santos'tan Necip'i onore eden cümleler geldi.
SANTOS: FANTASTİK
Santos, Necip tercihi ile ilgili "Necip Uysal harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip'in suçu. Çünkü Necip takımın en iyilerinden biri. Necip, fantastik" ifadelerini kullandı.
16. HOCASI SANTOS OLDU
Beşiktaş altyapısından yetişen ve kesintisiz şekilde siyah-beyazlı formayı terleten Necip Uysal, bu süreçte 18 farklı dönemde 16 farklı hocayla çalıştı. İlk hocası Ertuğrul Sağlam olan 33 yaşındaki futbolcu, her teknik adamın şans verdiği isim olurken asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen 6 farklı mevkide görev aldı. İşte Necip'in oynadığı mevkiler ve çalıştığı hocalar:
OYNADIĞI MEVKİLER
ÖN LİBERO: 189 MAÇ, 4 GOL, 4 ASİST
STOPER: 104 MAÇ, 1 GOL, 4 ASİST
SAĞ BEK: 52 maç, 6 ASİST
MERKEZ ORTA SAHA: 31 MAÇ, 2 ASİST
SAĞ KANAT: 8 MAÇ, 1 ASİST
SOL BEK: 3 MAÇ
TOPLAM: 446 MAÇ, 6 GOL, 18 ASİST
ÇALIŞTIĞI TEKNİK DİREKTÖRLER: 18 FARKLI DÖNEM, 16 FARKLI HOCA
ERTUĞRUL SAĞLAM / 6 TEMMUZ 2007 - 14 EKİM 2008
MUSTAFA DENİZLİ / 9 EKİM 2008 - 4 HAZİRAN 2010
BERND SCHUSTER / 10 HAZİRAN 2010-15 MART 2011
TAYFUR HAVUTÇU / 17 MART 2011-30 HAZİRAN 2011*
CARLOS CARVALHAL / 2 AĞUSTOS 2011-2 NİSAN 2012
TAYFUR HAVUTÇU / 4 NİSAN 2012-30 HAZİRAN 2012*
SAMET AYBABA / 16 HAZİRAN 2012-27 MAYIS 2013
SLAVEN BILIC / 28 HAZİRAN 2013-30 MAYIS 2015
ŞENOL GÜNEŞ / 12 HAZİRAN 2015-31 MAYIS 2019*
ABDULLAH AVCI / 3 TEMMUZ 2019-29 OCAK 2020
SERGEN YALÇIN / 29 OCAK 2020-9 ARALIK 2021
ÖNDER KARAVELİ / 9 ARALIK 2021-25 MART 2022
VALERIEN ISMAEL / 25 MART 2022-26 EKİM 2022
ŞENOL GÜNEŞ / 28 EKİM 2022-6 EKİM 2023*
BURAK YILMAZ / 10 EKİM 2023-10 KASIM 2023
RIZA ÇALIMBAY / 10 KASIM 2023-21 ARALIK 2023
SERDAR TOPRAKTEPE / 21 ARALIK 2023 - 10 OCAK 2024
FERNANDO SANTOS / 7 OCAK 2024 -