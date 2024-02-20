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        Haberler Sağlık DSÖ Direktörü Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi

        DSÖ Direktörü Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgını sırasında yaşanan pek çok sorunun hala devam ettiğini belirterek, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:57
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        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
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        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, CNN'de katıldığı programda salgın dönemi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Covid-19 salgınında "zamanında ve şeffaf" bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyonda yaşanan sorunların hala sürdüğünü ifade eden Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını kaydetti.

        TÜM ÜLKELERİ PANDEMİ ANLAŞMASINI İMZALAMAYA ÇAĞIRDI

        Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri "pandemi anlaşmasını" imzalamaya çağırarak, "Gördüğümüz kadarıyla, sistemimizde boşluklar var. Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir. Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz" ifadelerini kullandı.

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