Bilecik'te jandarma dronla trafik denetimi yaptı
Bilecik'te, jandarma trafik timlerince dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi.
Bilecik'te, jandarma trafik timlerince dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ile 7 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kurallara uymayan araç sürücülerine idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.
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