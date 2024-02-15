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        Bilecik'te jandarma dronla trafik denetimi yaptı

        Bilecik'te, jandarma trafik timlerince dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:08
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        Bilecik'te jandarma dronla trafik denetimi yaptı
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        Bilecik'te, jandarma trafik timlerince dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ile 7 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kurallara uymayan araç sürücülerine idari para cezası uygulandığı belirtildi.

        Açıklamada, denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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