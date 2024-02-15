Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 66 yaşındaki İsmail ve 65 yaşındaki Nermin Danacı çifti yaşamını yitirdi. Çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi
Bursa'da, Nilüfer ilçesindeki Yolçatı Mahallesi Menekşe Sokağı'nda yaşayan İsmail (66) ve Nermin Danacı (65) çiftinden haber alamayan oğulları eve geldi.
ANNE VE BABASINI HAREKETSİZ BULDU
AA'da yer alan habere göre kapıyı kırıp içeri girince anne ve babasının hareketsiz yattığını gören çiftin oğlu, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne durumu bildirdi.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İsmail ve Nermin Danacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENİ: KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.