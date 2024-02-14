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        Bilecik'te refüjde askıda kalan otomobildeki bir kişi yaralandı

        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:31 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:32
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        Bilecik'te refüjde askıda kalan otomobildeki bir kişi yaralandı
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        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        İl merkezinden Bozüyük istikametine seyreden Metin T. idaresindeki 46 EJ 470 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Refüjde askıda kalan araçta yaralanan Havva T, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de olay yerinde çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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