Bilecik'te firari hükümlü ile aranan şüpheli yakalandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aranan şüpheli yakalandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aranan şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile "hakaret" ve "tehdit" suçlarından aranan şüpheli yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak firari hükümlü ile cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.