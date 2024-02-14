Bilecik'te kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Bilecik'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Barış K. (23) yönetimindeki 54 AHR 537 plakalı otomobil, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Gülümbe rampaları mevkiinde Yaşar P. (38) idaresindeki kamyonla çarpışıp yol kenarındaki bariyere vurdu.
Otomobilde sıkışarak yaralanan Barış K, bulunduğu yerden itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkartıldı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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