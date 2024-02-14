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        Bilecik'te kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı

        Bilecik'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:44 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:44
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        Bilecik'te kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
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        Bilecik'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Barış K. (23) yönetimindeki 54 AHR 537 plakalı otomobil, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Gülümbe rampaları mevkiinde Yaşar P. (38) idaresindeki kamyonla çarpışıp yol kenarındaki bariyere vurdu.

        Otomobilde sıkışarak yaralanan Barış K, bulunduğu yerden itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkartıldı.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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