Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özkan, "Yaralılarımız hastanelere kaldırıldı. Kaza anında yaralanan vatandaşlarımızdan 4'ünün durumu ciddi vaziyetteydi. Durumu ciddi olan vatandaşlarımızdan maalesef biri vefat etmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Arkadaşlarımız, sağlık ekibimiz, üniversite hastanemiz tüm imkanlarıyla ve tüm uzman hekimleriyle yaralılarımızın tedavisine gayret etmektedir." dedi.