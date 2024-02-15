Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
Son dönemlerde üst üste meydana gelen otobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Yozgat'ta feci bir kaza yaşandı. Olayda kontrolden çıkan yolcu otobüsündeki 1 kişi yaşamını yitirirken 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Çorum'da da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan Mis Amasya Tur'a ait M.K. (54) yönetimindeki yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dindar Kelsaka (64) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özkan, "Yaralılarımız hastanelere kaldırıldı. Kaza anında yaralanan vatandaşlarımızdan 4'ünün durumu ciddi vaziyetteydi. Durumu ciddi olan vatandaşlarımızdan maalesef biri vefat etmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Arkadaşlarımız, sağlık ekibimiz, üniversite hastanemiz tüm imkanlarıyla ve tüm uzman hekimleriyle yaralılarımızın tedavisine gayret etmektedir." dedi.
BİR KAZA DA ÇORUM'DA
Çorum'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Çorum-Samsun kara yolu Amasya il sınırında Süleyman Ç. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Çorum'dan Samsun istikametine doğru önünde seyreden Muharrem İ'nin kullandığı kamyona arkadan çarpıp alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.