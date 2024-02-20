Yüksek yargıda seçim heyecanı! AYM, Yargıtay ve Danıştay Başkanlığı seçimi yapılacak

Yüksek yargıda seçim dönemi yaklaştı. İlk seçim heyecanı Yargıtay'da yaşanacak. Yargıtay Başkanlığı için Mart'ta, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için Nisan'da, Danıştay Başkanlığı için ise Mayıs ayında seçim yapılacak.

380 YARGITAY ÜYESİ YENİDEN SANDIK BAŞINA GİDECEK Mevcut başkan Mehmet Akarca 24 Mart 2020'de oyların salt çoğunluğunu alarak başkan seçilmişti. 4 yıllık görev süresi Mart ayında dolacağı için 380 Yargıtay üyesi yeniden sandık başına gidecek. Yeni başkanı belirlemek için gizli oylama yapılacak. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Akarca yeniden aday. Ancak Akarca'nın karşısına birden fazla adayın çıkabileceği ifade ediliyor. REKLAM

ARSLAN ADAY OLAMAYACAK Anayasa Mahkemesi'nde ise, görev süresi 20 Nisan'da dolacak olan Zühtü Arslan'ın yerine gelecek isim için seçim yapılacak. Arslan aday olamayacak ancak yeni başkanın belirlenmesi için oy kullanabilecek. Seçim işlerini de yine Arslan yürütecek. Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak mahkeme üyelerine bildirilecek. Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu bulan isim, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçim tekrarlanacak ve seçime bir aday salt çoğunluğu yakalayana kadar devam edilecek.