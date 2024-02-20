Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Yüksek yargıda seçim heyecanı! AYM, Yargıtay ve Danıştay Başkanlığı seçimi yapılacak - Son dakika haberleri

        Yüksek yargıda seçim heyecanı! AYM, Yargıtay ve Danıştay Başkanlığı seçimi yapılacak

        Yüksek yargıda önümüzdeki iki ay içerisinde önemli değişimler yaşanacak. Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay Başkanlığı için seçimler gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20.02.2024 - 13:16 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüksek yargıda seçim dönemi yaklaştı. İlk seçim heyecanı Yargıtay'da yaşanacak. Yargıtay Başkanlığı için Mart'ta, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için Nisan'da, Danıştay Başkanlığı için ise Mayıs ayında seçim yapılacak.

        380 YARGITAY ÜYESİ YENİDEN SANDIK BAŞINA GİDECEK

        Mevcut başkan Mehmet Akarca 24 Mart 2020'de oyların salt çoğunluğunu alarak başkan seçilmişti. 4 yıllık görev süresi Mart ayında dolacağı için 380 Yargıtay üyesi yeniden sandık başına gidecek. Yeni başkanı belirlemek için gizli oylama yapılacak. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Akarca yeniden aday. Ancak Akarca'nın karşısına birden fazla adayın çıkabileceği ifade ediliyor.

        REKLAM

        ARSLAN ADAY OLAMAYACAK

        Anayasa Mahkemesi'nde ise, görev süresi 20 Nisan'da dolacak olan Zühtü Arslan'ın yerine gelecek isim için seçim yapılacak. Arslan aday olamayacak ancak yeni başkanın belirlenmesi için oy kullanabilecek. Seçim işlerini de yine Arslan yürütecek. Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak mahkeme üyelerine bildirilecek. Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu bulan isim, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçim tekrarlanacak ve seçime bir aday salt çoğunluğu yakalayana kadar devam edilecek.

        ZEKİ YİĞİT TEKRAR BAŞKANLIĞA ADAY OLABİLECEK

        Danıştay'da da Mayıs ayında sandık kurulması planlanıyor. Mevcut Başkan Zeki Yiğit, Zerrin Güngör'ün yerine 7 Mayıs 2020'de seçildi. 4 yıllık görev süresinin dolmasına kısa süre kaldı. Zeki Yiğit yeniden başkanlığa aday olabilecek. Başkan seçilebilmek için 116 üyesi olan Danıştay'da salt çoğunluğun bulunması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"