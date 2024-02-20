Bilecik Valisi Aygöl'den ilkokul ve ortaokula ziyaret

Eğitime verilen önemin Türkiye'nin geleceği anlamına geldiğini vurgulayan Aygöl, "Bunun için de 'mutlu öğrenci, mutlu öğretmen ve mutlu okul' mottosuyla yola çıkmış bulunmaktayız.” ifadesini kullandı.

Aygöl, yaptığı açıklamada, çalışmaları arasında eğitim en ön sırada yer aldığını belirtti.

Ziyarette, BİL-EN çerçevesinde kentteki okullarda uygulanan kitap okuma etkinliğine katılan Aygöl, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlkokulu ve Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.