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        Bilecik Valisi Aygöl'den ilkokul ve ortaokula ziyaret

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlkokulu ve Ortaokuluna ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:24 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:25
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        Bilecik Valisi Aygöl'den ilkokul ve ortaokula ziyaret
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlkokulu ve Ortaokuluna ziyarette bulundu.

        Vali Aygöl'ü ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile Okul Müdürü Ahmet Mercan karşıladı.

        Ziyarette, BİL-EN çerçevesinde kentteki okullarda uygulanan kitap okuma etkinliğine katılan Aygöl, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

        Aygöl, yaptığı açıklamada, çalışmaları arasında eğitim en ön sırada yer aldığını belirtti.

        Eğitime verilen önemin Türkiye'nin geleceği anlamına geldiğini vurgulayan Aygöl, "Bunun için de 'mutlu öğrenci, mutlu öğretmen ve mutlu okul' mottosuyla yola çıkmış bulunmaktayız.” ifadesini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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