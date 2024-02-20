Adana'da olay, dün saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

"ŞİDDET UYGULUYORDU" İDDİASI DHA'da yer alan habere göre işçi emeklisi Cumali E. (55), iddiaya göre, dini nikahla birlikte yaşadığı Emine A.’ya (45) sık sık psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı.

DARP EDİLİNCE BIÇAKLADI Olay günü çift arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Cumali E., Emine A.’yı darp etti. Kadın, çocuğunun gözü önünde Cumali E.’yi mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla karnından yaraladı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI Cumali E. kanlar içinde yere yığılırken, Emine A. ise komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Cumali E., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. REKLAM