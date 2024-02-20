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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay | Kocasını bıçaklamıştı! İşte nedeni! - Son dakika Adana haberleri

        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!

        Adana'da, 45 yaşındaki Emine A., fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdüğü dini nikahla birlikte yaşadığı 55 yaşındaki Cumali E.'yi, aralarında çıkan kavgada meyve bıçağıyla karnından yaraladı. Gözaltına alınan Emine A. ifadesinde, "Sürekli şiddet uyguluyordu. Sabah yine bağırıp, beni darp etti. Artık dayanamadım. Canımı kurtarmak için bıçakladım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:24
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        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
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        Adana'da olay, dün saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

        "ŞİDDET UYGULUYORDU" İDDİASI

        DHA'da yer alan habere göre işçi emeklisi Cumali E. (55), iddiaya göre, dini nikahla birlikte yaşadığı Emine A.’ya (45) sık sık psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı.

        DARP EDİLİNCE BIÇAKLADI

        Olay günü çift arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Cumali E., Emine A.’yı darp etti. Kadın, çocuğunun gözü önünde Cumali E.’yi mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla karnından yaraladı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Cumali E. kanlar içinde yere yığılırken, Emine A. ise komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Cumali E., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        "CANIMI KURTARMAK İÇİN BIÇAKLADIM"

        Şüpheli Emine A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Emine A., ifadesinde, “Sürekli şiddet uyguluyordu. Sabah yine bağırıp, beni darp etti. Artık dayanamadım. Canımı kurtarmak için bıçakladım” dedi.

        EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Hastanede tedavisi süren Cumali E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Emine A.’nın ise emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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