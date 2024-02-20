Çekici 6 aracı biçti! Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar
Gaziantep'te meydana gelen bir kaza dehşete düşürdü. Kırmızı ışıkta meydana gelen olayda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir çekici 6 aracı biçti. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te mini kepçe yüklü çekicinin trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Servet D. idaresindeki çekici, Şahinbey ilçesine bağlı Özdemirbey Caddesi Boğaziçi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca, ardından aydınlatma direğine çarptı.
Çekici, daha sonrada bir otomobilin üzerine çıktıktan sonra durabildi.
Yaralanan biri ağır 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.