Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te feci kaza! Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar - Son dakika haberi

        Çekici 6 aracı biçti! Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar

        Gaziantep'te meydana gelen bir kaza dehşete düşürdü. Kırmızı ışıkta meydana gelen olayda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir çekici 6 aracı biçti. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:22 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gaziantep'te mini kepçe yüklü çekicinin trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        2

        AA'da yer alan habere göre Servet D. idaresindeki çekici, Şahinbey ilçesine bağlı Özdemirbey Caddesi Boğaziçi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca, ardından aydınlatma direğine çarptı.

        3

        Çekici, daha sonrada bir otomobilin üzerine çıktıktan sonra durabildi.

        4

        Yaralanan biri ağır 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        5

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

        6
        7
        #son dakika
        #gaziantep

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi