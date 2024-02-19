Bilecik'te 5 gün önce trafik kazasında yaralanan genç, öldü
Bilecik'te 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Bilecik'te 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Meydana gelen kazada ağır yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Barış Kılıç (23), hayatını kaybetti.
Barış Kılıç yönetimindeki 54 AHR 537 plakalı otomobil, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Gülümbe rampaları mevkiinde Yaşar P. (38) idaresindeki 34 JR 7825 plakalı kamyonla çarpışmıştı.
Kazada, Kılıç ağır yaralanmıştı.
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