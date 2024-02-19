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        Bilecik'te 5 gün önce trafik kazasında yaralanan genç, öldü

        Bilecik'te 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 12:46 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:46
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        Bilecik'te 5 gün önce trafik kazasında yaralanan genç, öldü
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        Bilecik'te 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Meydana gelen kazada ağır yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Barış Kılıç (23), hayatını kaybetti.

        Barış Kılıç yönetimindeki 54 AHR 537 plakalı otomobil, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Gülümbe rampaları mevkiinde Yaşar P. (38) idaresindeki 34 JR 7825 plakalı kamyonla çarpışmıştı.

        Kazada, Kılıç ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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