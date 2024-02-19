Rusya'da hapishane yetkilileri Cuma günü yaptığı açıklamada, Rus muhalif Navalny'nin yürüyüşten sonra kendini iyi hissetmediğini ve kısa süre sonra bilincini kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, ambulansın geldiğini ancak hayata döndürülemediğini iddia ederek, ölüm nedeninin halen belirlenemediğini de sözlerine ekledi.

Navalny'nin müttefikleri Kremlin'i, tutuklu muhalefet liderinin gözaltında ölümünden iki gün sonra cesedinin nerede olduğu ve nasıl öldüğüne dair belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle 'izlerini örtmekle' suçladı. Kremlin ise Navalny'in yakınlarının ve Batı'nın tepkisinin kabul edilemez olduğunu söyledi. REKLAM

Ancak Navalny'nin annesi Lyudmila Navalnaya ve avukatı, Rus muhalifin cesedinin izini sürse de pek çok sorunla karşılaştı. Navalny'nin annesi Lyudmila Navalnaya ve avukatı hafta sonu, Navalny'nin cesedinin izini sürmek için -30 derecede tutuklu bulunduğu Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki 'Kutup Kurdu IK-3' ceza kolonisine gittiler ancak Navalny'den çelişkili bilgiler aldılar. Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, Reuters'a verdiği demeçte, kendilerine ölüm saatinin 16 Şubat yerel saatle 14.17 olduğunu belirten resmi bir ölüm sertifikasının verildiğini söyledi. Navalny'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nı yöneten Ivan Zhdanov, sosyal medya platformu X'te "Alexei'nin avukatı ve annesi bu sabah koloniye vardıklarında, onlara Navalny'nin ölüm nedeninin ani ölüm sendromu olduğu söylendi" dedi.

Ani ölüm sendromu, ani kalp durması ve ölüme neden olan farklı kalp sendromları için kullanılan belirsiz bir terimdir. Ekibi, Navalny'nin cesedinin nerede olduğunun da belirsiz olduğunu söyledi. Annesine cesedin hapishane kompleksi yakınındaki Salekhard kasabasına götürüldüğü söylenmişti ancak morga vardığında morg kapatılmıştı. Yarmysh, Navalny'nin avukatı ile temasa geçtiğinde morgun, Navalny'nin cesedinin orada bulunmadığını söylediğini aktardı. Daha sonra yetkililer kendilerine, soruşturma tamamlanana kadar cesedin teslim edilmeyeceği söyledi ancak daha önce soruşturmada herhangi bir suç izine rastlanmadığı söylenmişti.