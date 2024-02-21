Avrupalılar Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanmıyor

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (ECFR) araştırmasına göre, Avrupalılar arasında Ukrayna'ya verilen destek geniş çaplı olmaya devam ediyor. Ancak aynı araştırmaya göre Avrupalıların yalnızca yüzde 10'u Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanıyor.

Araştırmaya göre 'uzlaşmalı bir çözüm' veya barış anlaşması ise savaşın en muhtemel sonu olarak görülüyor.

12 AB ÜLKESİNDE ARAŞTIRMA Aralarında Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya ve İsveç'in de bulunduğu 12 AB üye ülkesinde Ocak ayında yapılan anket, 10 Avrupalıdan yalnızca birinin Ukrayna'nın savaş alanında kazanacağına inandığını, bunun iki katının ise Rusya'nın zaferini öngördüğünü ortaya çıkardı. REKLAM Araştırmaya katılan en iyimser üye devletlerden Polonya, İsveç ve Portekiz'de bile halkın beşte birinden azı (%17) Kiev'in galip gelebileceğine inanıyor.