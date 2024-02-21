Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te tam doluluğa ulaşan baraj ve göletlerde vanalar açılıyor

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son aylarda etkili olan yağışlar sayesinde tarımsal sulamada kullanılan baraj ve göletlerde tam doluluğa ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:34 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te tam doluluğa ulaşan baraj ve göletlerde vanalar açılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son aylarda etkili olan yağışlar sayesinde tarımsal sulamada kullanılan baraj ve göletlerde tam doluluğa ulaşıldı.

        İlçe halkının en önemli geçim kaynaklarından tarımsal faaliyetlerin sürekliliğinde büyük öneme sahip olan sulama kaynaklarındaki doluluk üreticileri sevindirdi.

        Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı ile Esere, Bozcaarmut, Büyükelmalı, Küçükelmalı ve Sarnıç sulama göletlerinde doluluğun yüzde 100'e ulaştığı belirlendi.

        Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, AA muhabirine, sonbahar ve kış aylarında etkili olan kar ile yağmurların baraj ve göletlerdeki doluluğu artırdığını söyledi.

        Karakaş, bu yıl ilçede tarımsal sulamada su sıkıntısı yaşanmayacağını vurguladı.

        Doluluk nedeniyle önlem aldıklarını belirten Karakaş, "Barajlarda doluluk çok fazla olduğundan kontrollü bir şekilde alt vanaları açarak su tahliyesi yapıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Ölümle biten oyun!
        Ölümle biten oyun!
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı

        Benzer Haberler

        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'ın seçim çalışmaları sürüyor
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'ın seçim çalışmaları sürüyor
        Bilecik Valisi Aygöl'den ilkokul ve ortaokula ziyaret
        Bilecik Valisi Aygöl'den ilkokul ve ortaokula ziyaret
        Bilecik'te 5 gün önce trafik kazasında yaralanan genç, öldü
        Bilecik'te 5 gün önce trafik kazasında yaralanan genç, öldü
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bilecik'te konuştu:
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bilecik'te konuştu:
        Bilecik'te yamaçta mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan kurtarıldı
        Bilecik'te yamaçta mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan kurtarıldı
        Bilecik Valisi Aygöl, Dodurga beldesini ziyaret etti
        Bilecik Valisi Aygöl, Dodurga beldesini ziyaret etti