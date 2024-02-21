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        Haberler Dünya Çocuklarını bağlayıp istismar eden YouTuber anne hakkında karar

        Çocuklarını bağlayıp istismar eden YouTuber anne hakkında karar

        YouTube kanalı aracılığıyla milyonlara ebeveynlik tavsiyeleri veren ABD'li altı çocuk annesi Ruby Franke, çocuklarına fiziksel ve duygusal istismarda bulunduğu için hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 10:16 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:22
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        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
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        8 Passengers adlı YouTube kanalında 2,3 milyon takipçisi olan 42 yaşındaki Franke, geçen Ağustos ayında, Utah'ta, yetersiz beslenen 12 yaşındaki oğlunun koli bandıyla bağlanmış haldeyken kaçıp komşuya sığınarak su istesinin ardından tutuklandı.

        Franke'nin kızlarından biri daha sonra benzer bir durumunda bulundu.

        Popüler bir YouTube kanalı aracılığıyla çevrimiçi ebeveynlik tavsiyeleri veren 6 çocuk annesi Ruby Franke'nin çocuk istismarı suçlamasıyla her biri 1 ila 15 yıl arasında değişen dört ayrı hapis cezasına çarptırıldı.

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        Jodi Hildebrandt'ın yaşam koçluğu şirketi ConneXions'ta yayınlanan ebeveynlik ve ilişki tavsiyesi videoları üzerinde çalışan Franke ve Hildebrandt, Aralık ayında ikinci derece ağırlaştırılmış çocuk istismarı suçunu kabul etmişti. Hildebrandt da Salı günü Franke ile aynı hapis cezasına çarptırıldı.

        ÇOCUKLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

        Cezası açıklanırken Franke çocuklarından özür dileyerek 'karanlığın aydınlık, doğrunun yanlış olduğuna inandığını' söyleyerek "Geçtiğimiz dört yıl boyunca, beni karanlık bir yanılgıya sürükleyen bir rehberliği takip etmeyi seçtim. Bana meydan okuyan herkesten kendimi soyutlamıştım" dedi.

        54 yaşındaki Hildebrandt da bir açıklama yaparak çocukların 'fiziksel ve duygusal olarak iyileşmesini arzuladığını' söyleyerek "Mahkemeye gitmememin nedenlerinden biri, onlara zarar verebilecek bir deneyimi duygusal olarak yeniden yaşamalarını istemememdi. Umudum ve duam onların iyileşmesi ve güzel hayatlara sahip olmak için ilerlemeleridir" dedi.

        Geçtiğimiz Ağustos ayında Illinois, sosyal medyada paylaşılan çocukları korumak için kazançlarını koruyan California'nın 1939 Coogan Yasası'nı yansıtan yasayı kabul etmişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Ruby Franke
        #dünya

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