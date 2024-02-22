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        KETEM Mobil, kanserde erken teşhis için Pazaryeri'ne geldi

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan uygulama kapsamında KETEM aracı her ay rutin olarak Pazaryeri ilçesinde kanser taraması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:06 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:10
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        KETEM Mobil, kanserde erken teşhis için Pazaryeri'ne geldi
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        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan uygulama kapsamında KETEM aracı her ay rutin olarak Pazaryeri ilçesinde kanser taraması yapıyor.

        Pazaryeri Devlet Hastanesi bahçesinde Bilecik Sağlık Müdürlüğü KETEM birimine ait araçta ücretsiz mamografi çekimi gerçekleştirildi.

        Dünyada ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer aldığı açıklanan meme kanseri, her 4 kadından 1'inde görülüyor. 40-69 yaş aralığında her kadının 2 yılda bir 20 dakika ayırarak yaptıracağı mamografi çekimi; kanser hücreleri daha çok küçükken tanı konulmasına, kanser ilerlemeden tedavilerinin başlamasına olanak sağlıyor.

        Galeri
        Galeri

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