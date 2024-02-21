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        Trafik kazasında yaşamını yitiren gencin organları 4 hastaya umut oldu

        Bilecik'te, trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Kılıç'ın (23) 4 organı, çeşitli illerdeki hastalara nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:46
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        Trafik kazasında yaşamını yitiren gencin organları 4 hastaya umut oldu
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        Bilecik'te, trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Kılıç'ın (23) 4 organı, çeşitli illerdeki hastalara nakledilecek.

        Osmaneli-Bilecik kara yolunda 14 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti.

        Ailesinin onay vermesi sonucu Kılıç'ın karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, akciğeri Ankara Şehir Hastanesine, korneaları ise Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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