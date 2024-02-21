Isparta'da, kan donduran olay Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü yakınlarında geçen yıl 10 Ağustos'ta meydana gelmişti. Hayrettin Tekeli (71), husumetli olduğu dünürünün çocukları Osman Karakoç (36), İmran Karakoç (39), Adnan Karakoç (27) ve dünürünün damadı Bedrettin Deniz (46) ile karşılaştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ DHA'da yer alan habere göre otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alan Tekeli'nin açtığı ateş sonucu Osman, İmran ve Adnan Karakoç, olay yerinde hayatını kaybetti.

ORMAN YOLUNDA 4. CİNAYETİ İŞLEDİ Ormana doğru kaçmaya çalışan Bedrettin Deniz'i de aynı tüfekle öldüren Tekeli, daha sonra Gelendost İlçe Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu.

4 KÖZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ İşlemlerinin ardından tutuklanan Hayretin Tekeli hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Hayrettin Tekeli ile ölenlerin yakınları katıldı. Sanık Tekeli, öldürdüğü Osman Karakoç, İmran Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz ile alacak anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduklarını, kendisini tehdit ettikleri için öldürdüğünü, pişman olduğunu söyledi.