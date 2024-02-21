Pazaryeri'nde polisten öğrencilere "Büyük Kalplere Minik Dokunuşla Projesi" eğitimi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Büyük Kalplere Minik Dokunuşla Projesi" kapsamında öğrencilere çeşitli konularda eğitim verildi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde “Büyük Kalplere Minik Dokunuşla Projesi" kapsamında öğrencilere çeşitli konularda eğitim verildi.
İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.
Öğrencilere, polise güven duygusunun artırılması, güvenli trafik, araç ile seyir halindeyken telefon kullanmama, emniyet kemeri kullanma, çocukların arka koltukta oturması gibi konular anlatıldı verildi.
Eğlenceli ve öğretici olan eğitim sayesinde öğrenciler için farkındalık oluşturuldu.
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