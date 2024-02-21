Pazaryeri'nde polisten öğrencilere "Büyük Kalplere Minik Dokunuşla Projesi" eğitimi

Eğlenceli ve öğretici olan eğitim sayesinde öğrenciler için farkındalık oluşturuldu.

Öğrencilere, polise güven duygusunun artırılması, güvenli trafik, araç ile seyir halindeyken telefon kullanmama, emniyet kemeri kullanma, çocukların arka koltukta oturması gibi konular anlatıldı verildi.

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