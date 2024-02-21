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        Bilecik Valisi Aygöl'den eğitim merkezlerine ziyaret

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile Bilecik Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:00
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        Bilecik Valisi Aygöl'den eğitim merkezlerine ziyaret
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile Bilecik Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezine ziyarette bulundu.

        Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören vatandaşlarla sohbet eden Aygöl çifti, yetkililerden kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Mesleki eğitimin güçlendirilmesi için kurulan Mesleki Eğitim Merkezine de uğrayan Aygöl ve eşine, öğrenci sayısı ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Vali Aygöl, halk eğitim merkezlerinin özellikle ev hanımları ile hobi edinmek isteyen vatandaşlar için bulunmaz nimet olduğunu ifade etti.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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