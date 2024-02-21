Bilecik Valisi Aygöl'den eğitim merkezlerine ziyaret

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile Bilecik Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezine ziyarette bulundu.

Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören vatandaşlarla sohbet eden Aygöl çifti, yetkililerden kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi için kurulan Mesleki Eğitim Merkezine de uğrayan Aygöl ve eşine, öğrenci sayısı ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vali Aygöl, halk eğitim merkezlerinin özellikle ev hanımları ile hobi edinmek isteyen vatandaşlar için bulunmaz nimet olduğunu ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.