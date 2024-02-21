Bilecik'te asayiş

Zanlı, araç sahibi ile haklarında toplam 25 bin 954 lira idari para cezası uygulanmasının ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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