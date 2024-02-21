Bilecik'te asayiş
Bilecik'te ehliyetsiz sürücünün üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bilecik'te ehliyetsiz sürücünün üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücünün üzerinde 1,17 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
12 bin 977 lira idari para cezası uygulanan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Hakaret suçundan aranan şüpheli yakalandı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçede trafik uygulaması yaptı.
Bu kapsamda, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanan şüphelinin hakaret suçundan arandığı anlaşıldı.
Zanlı, araç sahibi ile haklarında toplam 25 bin 954 lira idari para cezası uygulanmasının ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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