Bilecik'te inşaattaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

Bilecik-Adapazarı kara yolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında devam eden 8 katlı inşatta çalışan Turgay Arık (22), üst katlardan üzerine kalas devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

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