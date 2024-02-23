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        Bilecik'te inşaattaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

        Bilecik'te inşaatta çalışırken üzerine üst katlardan kalasın düştüğü öne sürülen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 09:32 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:39
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        Bilecik'te inşaattaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
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        Bilecik'te inşaatta çalışırken üzerine üst katlardan kalasın düştüğü öne sürülen işçi yaşamını yitirdi.

        Bilecik-Adapazarı kara yolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında devam eden 8 katlı inşatta çalışan Turgay Arık (22), üst katlardan üzerine kalas devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

        Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arık'ın öldüğünü belirledi.

        İşçinin cesedi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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