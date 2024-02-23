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        Haberler Dünya Yunanistan'da bu sefer öğrenciler ve eğitmenler sokakta: Özel üniversite yasa tasarısı protesto edildi

        Yunanistan'da bu sefer öğrenciler ve eğitmenler sokakta: Özel üniversite yasa tasarısı protesto edildi

        Yunanistan'da çiftçilerin haftalardır süren eylemlerinin ardından bu kez de öğrenciler ve eğitmenler sokağa çıktı. Atina'da buluşan öğrenci ve eğitmenler, özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısını protesto etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 07:39 Güncelleme: 23.02.2024 - 07:39
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        Yunanistan'da öğrenci ve eğitmenler, ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısına karşı eylem düzenledi.

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        Başkent Atina'da buluşan öğrenci ve eğitmenler, özel üniversitelere karşı sloganlar atarak Parlamento binasına yürüdü.

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        Eylemciler hem özel üniversitelerin açılmasına karşı olduklarını dile getirdi, hem de bütçeden eğitime daha çok pay ayrılmasını istedi.

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        Yaklaşık 7 haftadır devam eden eylemlerde çok sayıda fakültede eğitim, protestocu öğrenciler tarafından engelleniyor.

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        Protestocu öğrencilerin üniversite "işgalleri" nedeniyle, bazı fakültelerde sınavlar çevrim içi yapılırken, bazı üniversitelerde ise hiç yapılamadı.

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        Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

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        Başbakan Kiryakos Miçotakis, 20 Aralık 2023'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını bildirmişti. O günden itibaren, Yunanistan gündeminde olan özel üniversitelere ilişkin yasa tasarısı sokakta da öğrenci ve eğitmenlerce düzenlenen protestolara yol açmıştı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #yunanistan

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