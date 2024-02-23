İstanbul'da olay, Beşiktaş'taki Türkali Mahallesi Altınay Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah işe gelen çalışan, kıraathane sahibi İsmail Karabıyık'ı (43) yerde hareketsiz yatar halde buldu.

BAŞINDA MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başında mermi girişi bulunan Karabıyık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde herhangi bir silahın bulunmaması üzerine tek kurşunla ölen Karabıyık’ın bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Karabıyık’ın en son kimlerle görüştüğü yönde de araştırma yapan polis önemli bir iz buldu.

KATİL GÜVENLİK KAMERASINDA Çevrede güvenlik kamera görüntülerini izleyen cinayet masası dedektifleri, iş yeri yakınında bir şüphelinin görüntülerini elde etti. Bu kişiyi mercek altına alan polis kısa sürede şüphelinin 51 yaşındaki Mehmet S. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi inceleyen polis, öldürülen İsmail Karabıyık’la arkadaş olduğu belirlendi.