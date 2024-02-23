İspanya'nın Valencia şehrinde 14 katlı binada yangın çıktı! En az 4 kişi öldü
İspanya'nın Valencia şehrindeki 14 katlı binada yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle şiddetini artıran yangında en az dört kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
İspanya'nın Valencia şehrinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında en az dört kişi hayatını kaybetti.
Kuvvetli rüzgar sebebiyle etkisini artıran yangın bitişiğinde bulunan binaya da sıçradı.
Yetkililer, aralarında altı itfaiyecinin ve bir çocuğun da bulunduğu en az 13 kişinin yaralandığını bildirdi.
İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre, 138 daireden oluşan binada yaklaşık 450 kişi yaşıyordu.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.