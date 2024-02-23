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        Haberler Dünya İspanya'nın Valencia şehrinde 14 katlı binada yangın çıktı, alevler başka binaya da sıçradı! En az 4 kişi öldü

        İspanya'nın Valencia şehrinde 14 katlı binada yangın çıktı! En az 4 kişi öldü

        İspanya'nın Valencia şehrindeki 14 katlı binada yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle şiddetini artıran yangında en az dört kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 08:26 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:26
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        İspanya'nın Valencia şehrinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında en az dört kişi hayatını kaybetti.

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        Kuvvetli rüzgar sebebiyle etkisini artıran yangın bitişiğinde bulunan binaya da sıçradı.

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        Yetkililer, aralarında altı itfaiyecinin ve bir çocuğun da bulunduğu en az 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

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        İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre, 138 daireden oluşan binada yaklaşık 450 kişi yaşıyordu.

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        Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #İspanya

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