Sıcaklıklar artıyor: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağış uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İzmir ve Çanakkale çevresi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Muş, Siirt, Şırnak çevreleri yağmurlu; Ağrı, Iğdır, Hakkari ve Van ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 4 ila 6 derece artması bekleniyor

Habertürk Giriş: 23.02.2024 - 07:37 Güncelleme: 23.02.2024 - 07:37 facebook

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