ABD, 52 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı

ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Odysseus" adlı uzay aracı, Ay'a iniş yaptı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinden yapılan canlı yayında, Odysseus'un, Ay’ın güney kutbuna yakın bir bölgesine TSi ile 02.23’te güvenli bir şekilde indiği belirtildi.

"SİPARİŞİNİZ AY'A TESLİM EDİLDİ" NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Siparişiniz Ay'a teslim edildi." ifadesi kullanılırken uzay aracının Ay'a inişi, Intuitive Machines şirketinin hesabından ise "Odysseus'un yeni bir evi var." ifadesiyle duyuruldu. Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU — NASA (@NASA) February 22, 2024 NASA Yöneticisi Bill Nelson, canlı yayında, "Bugün, yarım yüzyılı aşkın süredir ilk kez ABD, Ay’a geri döndü. Bugün NASA'nın ticari ortaklıklarının gücünü ve vaadini gösteren bir gün." dedi. REKLAM