Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı dedesi 74 yaşındaki Mehmet A.'yı tabancayla bacağından vuran torunu 17 yaşındaki Kadir Emre K., tutuklandı. Olay anının görüntüsü kameraya da yansıdı
İzmir'de olay, Bayraklı ilçesi 2115 Sokak'ta meydana geldi. Kadir Emre K. ile dedesi Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ DEDESİNİ VURDU
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Emre K., dedesi Mehmet A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.
DEDE HASTANEYE KALDIRILDI
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAÇTI AMA YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Kadir Emre K. ise polis tarafından yakalandı. Kadir Emre K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
OLAY KAMERADA
Mehmet A.'nın, tartıştığı torunu Kadir Emre K. tarafından tabancayla bacağından vurulduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Kadir Emre K., tutuklandı.