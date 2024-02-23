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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Filistin'e destek etkinliğine katıldı

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğince (BİLMED) düzenlenen "Filistin'e Selam Direnişe Bin Selam" adlı programa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:11
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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Filistin'e destek etkinliğine katıldı
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        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğince (BİLMED) düzenlenen "Filistin'e Selam Direnişe Bin Selam" adlı programa katıldı.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte şiirler okundu, ilahi dinletisi sunuldu.

        Yaman, programın açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir gecenin düzenlenmesinden son derece memnun olduğunu söyledi.

        BİLMED yöneticilerinin kendisini etkinliğe davet ettiğini anlatan Yaman, "Bu akşam da görüyoruz ki artık ülkemiz bu tür hainliklere, bu tür soykırımlara sessiz kalmıyor. Ben bu salona birçok toplantıya geldim ama hep 2-3 sıra doluydu. Şükürler olsun, bugün salonumuzun altı da üstü de dolu." dedi.

        Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Basatemur'un da katılımcılara hitap ettiği geceye, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye meclisi üyesi adayları ile dernek mensupları katıldı.

        Program, BİLMED Başkanı Halis Çelik'in şiir ve ilahi okuyanlara hediye takdim etmesiyle sona erdi.

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        Galeri

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