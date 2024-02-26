Bilecik'te hırsızlık zanlısı bir kişi gözaltına alındı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçeye bağlı Saraycık Köyünde, evden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini ve aracı tespit etti.
Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli çalışma sonucu şüpheliyi evden çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.
Şüpheli gözaltına alınırken, malzemeler kişiye teslim edildi.
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