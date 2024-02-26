Bilecik'te hırsızlık zanlısı bir kişi gözaltına alındı

İlçeye bağlı Saraycık Köyünde, evden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini ve aracı tespit etti.

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