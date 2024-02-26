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        Bilecik'te hırsızlık zanlısı bir kişi gözaltına alındı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:16 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:16
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        Bilecik'te hırsızlık zanlısı bir kişi gözaltına alındı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        İlçeye bağlı Saraycık Köyünde, evden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini ve aracı tespit etti.

        Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli çalışma sonucu şüpheliyi evden çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.

        Şüpheli gözaltına alınırken, malzemeler kişiye teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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