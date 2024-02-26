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        Uzmanından "yanlış antibiyotik kullanımı" uyarısı

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Arıkan, yanlış antibiyotik kullanımının vücutta "antimikrobiyal direnç" oluşturabileceğine dikkati çekerek, bu ilaçların doğru dozda gerekli hastalara uygulanması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:45 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:45
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        Uzmanından "yanlış antibiyotik kullanımı" uyarısı
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        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Arıkan, yanlış antibiyotik kullanımının vücutta "antimikrobiyal direnç" oluşturabileceğine dikkati çekerek, bu ilaçların doğru dozda gerekli hastalara uygulanması gerektiğini bildirdi.

        Arıkan, yaptığı açıklamada, antibiyotiklerin bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan, klinik açıdan önemli ilaç grubu olduğunu söyledi.

        Antibiyotiklerin yanlış, aşırı ve gereksiz kullanımının "antimikrobiyal direnç" sorununu gündeme getirdiğini ifade eden Arıkan, bu durumun tedavi seçeneklerini azalttığını ve hastalığın seyrini kötüleştirdiğini kaydetti.

        Antimikrobiyal direncin hastanede geçirilen süreyi uzattığını, zaman zaman da ölüm oranlarını artırdığını belirten Arıkan, şunları dile getirdi:

        "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, en büyük 10 küresel halk sağlığı tehdidi arasında gösterilen antimikrobiyal direncin 2050'de yılda ortalama 10 milyon ölüme sebep olabileceği düşünülmektedir. Doktorumuzun önerdiği antibiyotikleri doğru süre ve dozda kullanmalıyız. Doktorumuz uygun görmediyse, antibiyotik reçete etmesinde ısrarcı olmamalıyız. Grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu viral sebeplerle oluştuğu için hemen antibiyotik içmemeliyiz. Grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu viral sebeplerle oluştuğu için hemen antibiyotik içmemeliyiz."

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